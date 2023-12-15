ABD'li Senatör Sanders'tan Gazze çıkışı: İsrail'in insani yıkımı Senatoda görüşülsün

ABD'nin Vermont Senatörü Sanders, Senatoya sunduğu tasarıda, Gazze'deki krizin tüm boyutlarıyla ele alınmasını ve kamuoyu önünde tartışılmasını istedi.

Sanders açıklamasında, "Bu, insani bir felakettir ve Amerikan parası ve bombalarıyla yapılıyor. Bu gerçekle yüzleşmemiz ve ardından bu eylemlerdeki suça ortaklığımıza son vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin Gazze'de İsrail'in neden olduğu insani yıkımın boyutlarına ilişkin rapor vermesini talep eden Sanders, Senato Genel Kurulunda da Gazze krizinin görüşülmesini talep etti.

Ne ölçüde destek geleceği bilinmeyen tasarının kabul edilmesi halinde ABD Dışişleri Bakanlığının Kongreye 60 gün için ilgili konu hakkında rapor sunması gerekiyor.

Sanders, önceki açıklamalarında da İsrail'in Gazze'de ağır insan hakları ihlalleri yaptığını ve Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etmişti.