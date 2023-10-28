ABD'li Yahudiler ''Gazze için ateşkes'' eyleminde

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına uluslararası kamuoyunun tepkileri sürüyor. ABD'nin New York kentinde barış yanlısı Yahudi oluşumlar, "Barış için Yahudi Sesi" (JVP) adlı grubun çağrısıyla New York'taki ünlü Grand Central tren garında toplandı. Garın ana yolcu salonunda oturma eylemi gerçekleştiren barış yanlısı gruplar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Siyah tişört giyen göstericiler "Filistinliler özgür olmalı" yazılı pankart taşıyarak ve sloganlarla protesto ediyor.

200 KİŞİ GÖZALTINDA



New York Polis Departmanı ise garı kapatan göstericilere müdahale etti, en az 200 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.