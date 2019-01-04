ABD'li yetkililer PKK/YPG'ye Esed rejimi ile anlaşmalarını tavsiye etti
Terör örgütü PKK/YPG'nin paravan olarak kullandığı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed, ABD'li yetkililerin kendilerine Esed rejimi ile anlaşmanın bir yolunu bulmalarını tavsiye ettiğini söyledi.
- star.com.tr
Terör örgütü PKK/YPG paravanı SDG'nin sözde siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed'in Defense Post'a yaptığı açıklamalara göre, Fransız yetkililer Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine sıcak bakıyor. Yapılan açıklamaya göre Fransız yetkililer, uçuşa yasak bölge konusunu Avrupa Birliği ve Washington'a danışmadan gündeme getirmek istemiyor.
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı
ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti
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