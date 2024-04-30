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Dünya

ABD'liler geçtiğimiz yıl 3,4 milyar dolardan fazla dolandırıldı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) geçtiğimiz yıl 60 yaşın üzerindeki ABD'lilerin 3,4 milyar dolardan fazla dolandırıldığını açıkladı.

AA30 Nisan 2024 Salı 21:06 - Güncelleme:
ABD'liler geçtiğimiz yıl 3,4 milyar dolardan fazla dolandırıldı
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FBI, ülkedeki dolandırıcılığa ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı. Raporda, FBI'ın geçen sene 60 yaş üstü dolandırıcılık mağdurlarından 100 binden fazla şikayet aldığı belirtildi.

Mağdurların 2023'te yaklaşık 3,4 milyar dolardan fazla dolandırıldığı aktarılan raporda, 60 yaş üzeri kişilerden gelen şikayetlerin bir önceki yılın verilerinden yaklaşık yüzde 11 fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

FBI Kriminal Soruşturma Müdür Yardımcısı James Barnacle, olayın ciddiyetinin altını çizerek, "Bu durum para kazanma ihtimali olmayan kişiler için yıkıcı olabilir. İnsanlar tüm birikimlerini kaybediyorlar." dedi.

İleri yaştaki ABD'lileri hedef alan organize suç girişimlerinin çeşitli taktiklere başvurduğuna işaret eden Barnacle, "Dolandırıcılık planlarının birçoğu mağdurlardan banka havalesi veya kripto para transferi yoluyla para göndermelerini içeriyor." diye konuştu.

  • ABD Federal Soruşturma Bürosu
  • Dolandırıcılık
  • Yaş Üzeri

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