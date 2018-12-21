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ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığının büyük bir bölümünü de çekeceği açıklandı

ABD Başkanı Trump'ın, tarihindeki en uzun savaşını verdiği Afganistan'daki askeri varlığının büyük bir bölümünü çekmeyi değerlendirdiği açıklandı.

  • star.com.tr
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Suriye'deki askeri varlığını sonlandırma kararıyla dünya gündemine oturan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan'daki askerlerinin büyük bir bölümünü de çekmeyi düşündüğü açıklandı.

Reuters'ın iki ABD'li üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Taliban'la yürütülen barış müzakereleri kapsamında Afganistan'daki 14 bin ABD askerinin büyük bir bölümünün geri çekileceği ifade edildi.

17 yıllık Afganistan işgali boyunca 2 bin 400'den fazla askerini kaybeden ABD'nin Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray yetkilileri, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

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