İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2024 Pazartesi / 19 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3472
  • EURO
    32,9533
  • ALTIN
    1984.02
  • BIST100
    8469.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin askeri üsse yönelik saldırı suçlamasına İran'dan cevap
Dünya

ABD'nin askeri üsse yönelik saldırı suçlamasına İran'dan cevap

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin Suriye-Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıya ilişkin, bölgedeki 'direniş grupları'nın eylemlerinde İran'dan talimat almadıklarını söyledi.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
ABD'nin askeri üsse yönelik saldırı suçlamasına İran'dan cevap
ABONE OL

Kenani'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Kenani, açıklamasında, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullandı.

Tahran yönetiminin çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini kaydeden Kenani, konuyla ilgili ülkesine yönelik iddiaların arkasında ise "ABD'yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin" bulunduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 34 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.