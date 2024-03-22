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Dünya

ABD'nin Gazze için hazırladığı karar tasarısı BMGK'de oylanacak

ABD'nin Gazze'de tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı, bugün BMGK'de oylamaya sunulacak.

AA22 Mart 2024 Cuma 06:17 - Güncelleme:
ABD'nin Gazze için hazırladığı karar tasarısı BMGK'de oylanacak
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ABD'nin Gazze için hazırladığı karar tasarısı bugün oylanacak. BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) sabah saatlerinde yapılması planlanan oylamada, ABD'nin bir süredir müzakereye açtığı karar tasarısı görüşülecek.

Karar tasarısında, terörün her türlüsü kınanırken Mısır ve Katar tarafından yürütülen girişimler takdirle karşılanıyor.

Sağlanacak ateşkesin sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilen tasarıda, "Hamas ve diğer terörist ve aşırıcı grupların Filistin halkını temsil etmediği" ve Hamas'ın "bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiğine" dikkat çekiliyor.

Gazze'nin 1967'de işgal edilen toprakların bir parçası olduğu vurgulanan karar tasarısında, iki devletli çözüme destek veriliyor.

Karar tasarısında, "Tüm taraflarda sivilleri korumak için acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sevkiyatı, çekilen acının azaltılması ve söz konusu ateşkesin geri kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla birlikte sağlanması önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu ateşkesin çatışmaları daha sürdürülebilir bir şekilde durdurmak için koşulların yaratılması bakımından fırsat olarak görülmesi gerektiği kaydedilen karar tasarısında, bu yönde diplomatik çabaların artırılması talep ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılan tasarıda, siviller ve sivil altyapının korunması ile insani yardım erişiminin sağlanması isteniliyor.

Gazze'de sivil halkın zorla yerinden edilmesine karşı çıkılan karar tasarısında, bunun uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edeceği ifade ediliyor.

BMGK'NİN SEÇİLMİŞ ÜYELERİ DE TASARI HAZIRLIĞINDA

Gazze'deki durumla ilgili BMGK'nin seçilmiş 10 üyesinin de bir karar tasarısı hazırlığı bulunuyor.

"E-10"un karar tasarısı olarak bilinen metinde ise Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep ediliyor.

Tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapılan karar tasarısında, aynı zamanda insani yardım dağıtımının genişletilmesi ve buna yönelik engellerin kaldırılması isteniliyor.

FRANSA SONRASI İÇİN HAZIRLIK YAPTIĞINA İŞARET ETTİ

Diğer taraftan iki haftadır BMGK'yi Gazze için kapalı oturumla toplayan Fransa'nın da bir karar tasarısı hazırlığı mevcut.

Fransa tasarısının ise daha sonra kalıcı ateşkese odaklanacağı belirtiliyor.

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