ABD'nin gemi katili QUICKSINK ile tanışın! Çin donanmasını saniyeler içinde yok edebilir

Çin'in ABD'den daha fazla savaş gemisine sahip ve donanması son yirmi yılda teknolojik olarak daha gelişmiş ve ölümcül hale geldi. ABD ordusu, Çin'in yüzey filosunu ölümcül şekilde vurmanın yollarını arıyordu.



ABD Hava Kuvvetleri büyük gemileri hedef almak ve yok etmek amacıyla standart 2.000 kiloluk akıllı bombayı uyarlayan yeni "QUICKSINK" gemisavar bomba kitinin testinin yeni ve şaşırtıcı görüntülerini paylaştı.

ABD Hava Kuvvetleri, mevcut 2.000 kiloluk GBU-31 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatını (JDAM) aldı ve onu bir gemi muhripine dönüştürdü.

DÜŞÜK MAALİYETLİ VE ÜSTÜN YETENEKLİ

JDAM, yumuşak bir bombayı havada süzülen güdümlü bir bombaya dönüştüren, karışık GPS navigasyonu sayesinde, kötü hava koşulları da dahil olmak üzere, onlarca kilometrede hedefleri büyük bir hassasiyetle vurmayı mümkün kılan bir kit. Kullanımı çok ekonomik olan JDAM kitinin maliyeti 30.000 dolardan az, aynı zamanda üretimi hızlı ve kullanımı esnek.

Bu da F-35 uçaklarını, F-15, F'yi donatmak için neden 16'dan fazla hava kuvvetleri tarafından seçildiğini açıklıyor. JDAM, 82 kg Mk250'den 84 kg Mk-1000'e kadar farklı bomba modellerini donatabilir ve ordulara önemli operasyonel esneklik sunar.

BENZERSİZ BİR SİSTEM

Mevcut silahlara yapılan bu düşük maliyetli dönüşümler, ABD'ni Çin donanmasını yenebilecek sisteme düşünürken ordunun ihtiyaç duyduğu türden bir ustalık.

AFRL program yöneticisi Kirk Herzog, "QUICKSINK, mevcut ve gelecekteki Savunma Bakanlığı'nın (DOD) silah sistemlerine yeni yetenekler sunabilmesi, muharip komutanlara ve ulusal liderlerimize deniz tehditlerine karşı yeni savunma yolları sağlaması bakımından benzersizdir" dedi.

Star Gazetesi