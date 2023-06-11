ABD'nin güney sahillerinde binlerce balık kıyıya vurdu

Texas'ın Brazoria ve Quintana ilçeleri yetkilileri, cuma gününden bu yana binlerce balığın sahile vurduğunu, binlerce balığın daha kıyıya vurmasının beklendiğini belirtti.

İlçe yetkilileri Facebook sayfaları üzerinden halkı sahile gelmemeleri konusunda uyarırken, temizlik çalışmalarının devam ettiğini, "binlerce ölü balık sürüsünün kıyıya gelmeye devam etmesinden dolayı" sürecin ne kadar uzayacağının belirsiz olduğunu bildirdi.

Quintana Beach İlçe Parkı yetkilileri, kıyıya vuran farklı türde on binlerce balığın görüntülerini paylaşarak, hava sıcaklıklarının aşırı artması nedeniyle sudaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü ve bu durumun toplu balık ölümlerine yol açtığını belirtti.

Yetkililer, kıyıya vuran balık türleri arasında çoğunluğu oluşturan ringa balıklarının, bölgedeki ekosistemde "kritik rol" oynaması nedeniyle balık ölümlerinin önemli bir çevresel etkiye sahip olabileceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin 2019'da yayımladığı raporda, okyanus suyunun ısınmasının kıyı sularında düşük oksijen seviyesi vakalarını artırarak, balık popülasyonunu tehdit ettiği sonucuna varılmıştı.