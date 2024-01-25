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Dünya

ABD'nin günlük ham petrol üretimi düşüşe geçti

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 9 milyon 200 bin varil azaldı.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
ABD'nin günlük ham petrol üretimi düşüşe geçti
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 9 milyon 200 bin varil azalışla 420 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 900 bin varil artışla 356 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 4 milyon 900 bin varil artışla 253 milyon varile çıktı.

PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 840 bin varil düşerek 5 milyon 580 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 595 bin varil azalarak 4 milyon 434 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 13-19 Ocak haftasında 1 milyon varil düşüşle 12 milyon 726 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Ocak 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 210 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 440 bin varil olması bekleniyor.

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