İran'la yaşanan gerilimin ortasında ABD, bölgedeki askeri gücünü artırmaya devam ediyor.

ABD'nin bölgeye gönderdiği en büyük hava gücü USS Abraham Lincoln gemisi öncülüğündeki Carrier Strike Group (CSG-12) ile birlikte, bölgede 90 Tomahawk taşıyan 3 adet Arleigh Burke sınıfı destroyer bulunuyor.

Bu hafta başında Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ne Wasp sınıfı amfibi saldırı gemisi USS Boxer'ın güvertesindeki LAV-25 zırhlı muharebe aracı akıllara ''Kara saldırısı için mi orada?'' gibi soruları getirdi.

Ancak fotoğraftaki zırhlının küçük gemileri vurması için konuşlandırdığını düşünülüyor.

Bu zırhlının gemi radarlarından kaçan çok küçük tekneleri tespit edebilecek çok hassas sensörlere sahip olması konuşlandırıldığı yeri anlamlı hale getiriyor. LAV-25 zırhlılarının keşif versiyonunu, AN / PPS-5C radarı sayesinde askerleri, hava-kara ve deniz araçlarını kolaylıkla tespit edebiliyor.

Araç aynı zamanda tespit edilen ve özellikle İran Devrim Muhafızları'nın kullandığı küçük saldırı teknelerini vurma yeteneğine de sahip.

Uzmanlar hassas tepsit sistemi göz önünde bulundurulduğunda, ''LAV-25'in oraya konuşlandırılması son derece akıllıcı'' değerlendirmesinde bulunuyor.

Uzmanlar Wasp sınıfı gemiler ve benzerlerinin arasında, bu zırhlıyla ''entegre hedefleme sistemi'' kurulabileceğini belirtiyor.

LAV-25

LAV-25, Kanada yapımı bir tekerlekli zırhlı personel taşıyıcıdır. Araç, General Dynamics Land Systems Canada tarafından üretilmektedir ve İsviçre yapımı MOWAG Piranha 8x8 zırhlı personel taşıyıcısı temellidir. LAV-25, ABD Deniz Piyade Kolordusu ve Kanada Ordusu tarafından kullanılmaktadır