ABD'nin Kaşıkçı cinayetindeki iki yüzlülüğü: Prens Selman'a yaptırım uygulamamak doğru karar

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 22:09 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 22:09

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle yaptırım uygulamamanın "doğru karar" olduğunu belirtti ve ilerleyen dönemde de yaptırım uygulanmayacağının sinyalini verdi.

ABD'de yayımlanan istihbarat raporunda, Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetini onayladığı belirtilmesine rağmen, açıklanan yaptırım listesinde adının yer almamasına yönelik tepkiler sürüyor.

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Kaşıkçı cinayetinin "korkunç bir suç" olduğunu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu istihbarat raporunu yayımlamayı "yasal bir zorunluluk" olarak gördüğünü belirtti.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına karışan kişilere yönelik sert adımlar attıklarını savunan Psaki, bu konuda üst düzey birçok isim de dahil Suudi Arabistanlı 76 kişiye yaptırım getirdiklerini anımsattı.

Psaki, atılan bu adımların, bu tarz bir cinayetin bir daha işlenmesini engelleyeceğine inandıklarını kaydetti.

- "Yemen'deki savaşın bitmesini istiyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana Suudi Arabistan ile ilişkilerini yeniden düzenlediklerinin altını çizen Psaki, "Biz geri adım atmıyoruz. Muhaliflerin ya da gazetecilerin bastırılmasına yönelik adımlara karşı sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Yemen'deki savaşı desteklemiyoruz, bu savaşın bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Psaki, Kaşıkçı cinayeti konusunda daha fazla adım atma haklarının saklı olduğunu bildirerek Muhammed bin Selman'a yönelik bir yaptırım gelmeyeceğinin sinyallerini de verdi. Psaki, "Tarihimizde, Demokrat ve Cumhuriyetçi başkanların yönetimlerinde diplomatik ilişki içinde olduğumuz ülkelerin liderlerine yönelik yaptırım getirilmemiştir." dedi.

- "Ulusal çıkar" savunması

Biden'ın seçim döneminde Kaşıkçı cinayetinin faillerinin cezalandırılmasına yönelik verdiği sözün anımsatılması üzerine Psaki, Biden'ın Suudi Arabistan konusunda diplomasi yoluyla gerekli adımları attığını kaydetti.

Psaki, "Suudi Arabistan ile istihbarat paylaşımları, füze saldırıları ve tehditlere karşı savunma gibi önemli ilişkilerimiz var. Biliyorsunuz, küresel diplomasi, gerektiğinde ülkelerden yaptıklarının hesabını sormayı olduğu kadar, ABD'nin ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edilmesini de gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Biden'ın bu konuda kendisine yönelik gelecek eleştirileri beklediğini belirten Psaki, "Biden, ulusal güvenlik ekibinin tavsiyesine göre hareket ediyor ve bunun uzun vadeli çıkarlarımız için doğru yaklaşım olduğunu düşünüyor." şeklinde konuştu.

- İstihbarat raporu Muhammed bin Selman'ı işaret etmişti

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine MBS'nin onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş ancak Biden yönetimi Muhammed bin Selman'a yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında Muhammed bin Selman'a yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.