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Dünya

'ABD'nin kuklası İngiltere yaptırımların bedelini ödeyecek'

Kuzey Kore, Pyongyang merkezli iki kuruma yaptırım uygulaması nedeniyle İngiltere'yi bunun bedelini ödeyeceği hususunda uyardı.

star.com.tr12 Temmuz 2020 Pazar 18:16 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 18:24
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Yonhap Haber Ajansı geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin, insan hakları ihlalleri kapsamında aralarında Rusya ve Kuzey Kore'nin de bulunduğu 49 kişi ve kuruluşu kara listeye aldığını bildirdi.

Alınan kararla, ülkede bulunan gulaglardaki mahkumların zorla çalıştırılması, işkence ve öldürülmesi ile ilişkilendirilen iki Kuzey Kore örgütünün İngiltere'ye girmesi ve İngiliz bankaları aracılığıyla fon kanalize etmesi yasaklandı.

“ABD’nin kuklası İngiltere, iki Kuzey Kore kurumunu yaptırımlarla hedef alarak provokasyon gerçekleştirdi” şeklinde konuşan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “İngiltere’nin ülkemizin güvenliğinden sorumlu kurumlarına yaptırım uygulamasını şiddetle kınıyoruz ve bu girişimin devletimizin içişlerine açıkça bir müdahale teşkil ettiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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