ABD'nin Lübnan'a yaptırımı tepki çekti

AA 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:09 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:09

Lübnanlı Şii Emel Hareketi ve Hristiyan Marada Partisi, mensupları eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus'un Hizbullah'a destek verdikleri gerekçesiyle ABD yönetimi tarafından yaptırım listesine alınmasına tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Nebih Berri'nin liderliğindeki Şii Emel Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının eski Bakan Halil'e yönelik yaptırım kararı kınandı.

Açıklamada, "Halil'in hedef alınması, belli bir süre zarfında bakanlık makamına oturmuş bir kişiye değildir. Bu, Lübnan'ın yanı sıra egemenliği ve Halil'in mensubu olduğu siyasi grubu (Emel Hareketi) hedef almıştır." denildi.

Hristiyan Marada Hareketi Başkanı Süleyman Feranciye'nin söz konusu karara tepki olarak yaptığı yazılı açıklamada da, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararıyla eski Bakan Finyanus'u dışlamaya çalıştığı savunuldu.

Feranciye, "Biz Marada Partisi olarak kimlik ve egemenliğimize olan inancımızı gizlemediğimiz gibi hiçbir zaman duruşlarımızdan utanç duymadık. Dolayısıyla söz konusu karar, siyasidir ve bizleri daha çok prensiplerimize bağlı kılıyor." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların hedefindeki Hizbullah ise ABD'nin Lübnanlı eski bakanlara yönelik kararıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



ABD'nin eski bakanlara yönelik yaptırım kararı, siyasilere sert bir uyarıdır

Öte yandan Hizbullah ve İran karşıtlığıyla bilinen 14 Mart Bloku Genel Sekreterliği Üyesi Nevfel Dav, AA'ya yaptığı açıklamada, Washington'un bu adımla Hizbullah'ın Lübnan devletindeki uzantılarına dikkat çekmek istediğini söyledi.

Eski Bakan Halil'in yaptırım listesine alınmasının, Meclis Başkanlığı makamındaki Emel Hareketi lideri Berri'ye mesaj verildiğine işaret eden Dav, "ABD'nin Meclis Başkanı Nebih Berri'ye mesajı, bu makamı Hizbullah'ın politikaları için kullanmaması uyarısını içeriyor." dedi.

ABD yönetiminin, bu kararla Berri'yi devletin içindeki Hizbullah'ın uzantısı olarak gördüğünü savunan Dav, "Eski Mali Bakanı Halil, 2018'deki genel seçimlerde Hizbullah'ın adayları için kolaylıklar sağlamada rol almıştı." diye konuştu.

ABD'nin eski bakanlara yönelik yaptırım kararını, Lübnanlı siyasilere sert bir uyarı olarak değerlendiren Dav, Finyanus'un da bazı projeler karşılığında Hizbullah'tan para almakla suçlanması nedeniyle yaptırımlar listesine eklendiğini hatırlattı.

ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımları

Washington, dün Lübnanlı eski bakanlar Finyanus ve Halil'i "terör örgütü" Hizbullah'a siyasi ve ekonomik destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklediğini duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 9 Temmuz'da da Lübnan Parlamentosundaki 2 Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiği açıklamıştı.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.