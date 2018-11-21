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ABD'nin Meksika sınırına yaptığı yığınağın maliyeti 72 milyon doları buldu

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yola çıkan göçmen kervanına karşı sınıra konuşlandırdığı askerlerin maliyetinin 72 milyon doları bulacağı belirtildi.

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Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, yaptığı açıklamada, "15 Aralık 2018'e kadar yaklaşık 5 bin 900 aktif personelin mevcut kademeli kuvvet sevkiyatı üzerinden sevkiyat, ikmal ve geri çekme masraflarının tahmini maliyeti 72 milyon dolardır." ifadesine yer verdi.

Albay Manning, Pentagon'un İç Güvenlik Bakanlığına yardım etmek üzere başlatılan söz konusu operasyonun toplam maliyetinin toplam sayılara, süreye ve çapına bağlı olarak değişebileceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'a bu ay başında sınır bölgesine asker konuşlandırma talebinde bulunmuştu.

Göçmen kervanına karşı bölgeye sevk edilen askerlerin 15 Aralık'ta çekileceği duyurulmuştu.

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