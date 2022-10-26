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Dünya

ABD'nin Romanya'ya konuşlandırdığı askeri birlikle ilgili Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Romanya'ya askeri birlik konuşlandırmasının bölgeye istikrar getirmeyeceğini söyledi.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 15:00 - Güncelleme:
ABD'nin Romanya'ya konuşlandırdığı askeri birlikle ilgili Kremlin'den açıklama
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Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin 101. Hava İndirme Birliği askerlerinin Romanya'ya konuşlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu askeri birliklerin Rusya için tehlikeli olduğuna işaret eden Peskov, "Amerikan birlikleri sınırlarımıza ne kadar yakın olursa, bizim için tehlike de o kadar büyük olur." dedi.

Peskov, ABD askerlerinin bölgede istikrarı ve öngörülebilirliği güçlendirmediğini vurgulayarak bu tehlikeye yönelik önlem almaya devam edeceklerinin altını çizdi.

- SEFERBERLİĞE ÇIKAN ASKERLERİN EKİPMANLARINDAKİ SORUNLAR

Rusya'da Ukrayna'daki savaşa yönelik seferberliğe gönderilenlerin askeri ekipmanlarındaki sorunlara ilişkin soruları cevaplayan Peskov, bu ekipmanlarla ilgili alınan sıkı önlemlerin sonuç vermeye başladığını ifade etti.

Peskov, "Tedbirler alınıyor, bu sorunlar ortadan kalkacak." dedi.

Sözcü Peskov, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak terör saldırısına hazırlandığını iddia ederek ellerinde bu saldırının gerçekleşeceğine dair bilgiler olduğunu savundu.

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