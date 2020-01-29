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Dünya

Irak Meclis Başkan Yardımcısı'ndan ABD'nin sözde barış planına karşı ''kararlı duruş'' çağrısı

Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı sözde barış planına karşı Müslüman ülkelere 'kararlı duruş sergilemeleri' çağrısında bulundu.

AA29.01.2020  10:31 - Güncelleme: 29.01.2020  10:31

Kaabi, yaptığı yazılı açıklamada, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın şüpheli bir zamanda duyurduğu bu plan, bölgede yeni bir gerginliğe ve tüm barış emarelerinin yok olmasına neden olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Sözde barış planının açıklandığı Beyaz Saray'daki dünkü toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçilerinin katılmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirten Kaabi, "Trump, bölgeyi etkileyen konularda Arap hükümetlerinin zayıflığından ve Müslümanlar arasında bir birlik olmamasından faydalanıyor." ifadesini kullandı.

Kaabi, Müslüman ülkeler ile Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı söz konusu plana karşı kararlı ve ortak bir duruş sergilemeye, başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar bu plana karşı çıkmaya çağırdı.

Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı ayrıca "Amerikan-Siyonist hareketlerine karşı durmamız gerektiği konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz." cümlesini kullandı.

- TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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