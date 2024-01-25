ABD'nin ''Suriye'' planı sonrası PKK'da büyük korku!

Amerikan Foreign Policy dergisinde yer alan bir makalede, ABD'nin Suriye'den çekilmeyi planladığı iddia edildi.

Foreign Policy dergisi, İsrail saldırıları sonrası Ortadoğu'daki gerilim ve düşmanlıkların arttığını yazdı. Haberde, Biden yönetiminin bölgedeki askeri önceliklerini yeniden gözden geçirdiğini ve bunun sürpriz olmadığı belirtildi. Savunma ve Dışişleri bakanlıklarına dayandırılan haberde şöyle denildi: Birliklerin Suriye'den çekilmesi ciddi endişe kaynağı olmalı. Beyaz Saray gereksiz olarak algıladığı bir misyonu sürdürmeye yatırım yapmayı düşünmüyor.

'TÜRKİYE MÜDAHALE EDER'

Çekilme için tartışmaların sürdüğünün ifade edildiği haberde, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi, bölgede DEAŞ'ı yeniden güçlendirecek. Barzani ile Suriye'deki SDG/PKK gerilimini keskinleştirecek ve Türkiye'nin müdahalesine yol açacaktır" denildi.

Terör örgütü PKK, çekilme planıyla paniğe kapıldı.