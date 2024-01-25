İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2644
  • EURO
    32,9909
  • ALTIN
    1961.13
  • BIST100
    8090.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin ''Suriye'' planı sonrası PKK'da büyük korku!
Dünya

ABD'nin ''Suriye'' planı sonrası PKK'da büyük korku!

Amerikan Foreign Policy dergisi, Biden yönetiminin Suriye'den tamamen çekilmeyi planladığını yazdı. Terör örgütü PKK, çekilme planıyla paniğe kapıldı.

Akşam Gazetesi25 Ocak 2024 Perşembe 08:30 - Güncelleme:
ABD'nin ''Suriye'' planı sonrası PKK'da büyük korku!
ABONE OL
Amerikan Foreign Policy dergisinde yer alan bir makalede, ABD'nin Suriye'den çekilmeyi planladığı iddia edildi.

Foreign Policy dergisi, İsrail saldırıları sonrası Ortadoğu'daki gerilim ve düşmanlıkların arttığını yazdı. Haberde, Biden yönetiminin bölgedeki askeri önceliklerini yeniden gözden geçirdiğini ve bunun sürpriz olmadığı belirtildi. Savunma ve Dışişleri bakanlıklarına dayandırılan haberde şöyle denildi: Birliklerin Suriye'den çekilmesi ciddi endişe kaynağı olmalı. Beyaz Saray gereksiz olarak algıladığı bir misyonu sürdürmeye yatırım yapmayı düşünmüyor.

'TÜRKİYE MÜDAHALE EDER'

Çekilme için tartışmaların sürdüğünün ifade edildiği haberde, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi, bölgede DEAŞ'ı yeniden güçlendirecek. Barzani ile Suriye'deki SDG/PKK gerilimini keskinleştirecek ve Türkiye'nin müdahalesine yol açacaktır" denildi.

Terör örgütü PKK, çekilme planıyla paniğe kapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.