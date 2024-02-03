ABD'nin Suriye ve Irak saldırılarına Rusya'dan tepki! BMGK ''acil'' toplantıya çağırıldı

ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki üssünde 3 askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya dün gece çok sayıda savaş uçağıyla 85'ten fazla hedefi vurarak yanıt vermişti. Irak ve Suriye'deki İran bağlantılı milis gruplara düzenlenen saldırılar sonucu 16 kişi hayatını kaybederken, Rusya'dan saldırılara tepki geldi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarının oluşturduğu barış ve güvenlik tehdidi nedeniyle BMGK'nın 'acil' toplanmasını talep ettik" dedi.