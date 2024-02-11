İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2024 Pazar / 2 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi
Dünya

ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi

Suriye'nin Deyrizor ilinde, İran destekli grupların, ABD ordusunun konuşlandığı üsse kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

AA11 Şubat 2024 Pazar 11:48 - Güncelleme:
ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi
ABONE OL

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, gece saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse İHA'larla saldırı girişiminde bulundu.

Üsteki hava savunma sistemleri, İHA'ları hedeflerine ulaşmadan imha etti.

ABD'den henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, Ekim 2023'ten bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.