ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı teşebbüsü düzenlendi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Humus'un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın Tenef'te gece geç saatlerde ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen bir kamikaze İHA ile saldırı teşebbüsü düzenlendi.

Üste konuşlu ABD güçlerinin İHA'yı üssün güneydoğusunda çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi.



Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor.

