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Dünya

ABD'nin Virginia eyaletinde bir evde patlama

ABD'nin Virginia eyaletindeki Arlington kentinde müstakil bir evde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

AA5 Aralık 2023 Salı 18:36 - Güncelleme:
ABD'nin Virginia eyaletinde bir evde patlama
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Yetkililer, Arlington'da bulunan müstakil evdeki bir kişinin, 30-40 kez işaret fişeği attığını, polislerin bu nedenle bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Polis sözcüsü Ashley Savage, olay yerine gelen polislerin hafif yaralandığını ancak evde bulunan şüpheliye ne olduğunun henüz bilinmediğini söyledi.

Yerel saatle 16.45'te polis memurlarının eve gittiği, ön soruşturma kapsamında evin içinde işaret fişeği tabancasının ateşlendiği ancak kimsenin yaralanmadığının belirlendiği belirtildi.

Polislerin ev için arama emri çıkardığı ve şüpheliyle telefon aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı kaydedildi.

Arama emri kapsamında eve girmeye çalışan polis memurları, evden silah sesleri geldiğini, yerel saatle 20.30'da bir patlama yaşandığını bildirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten yetkililer, evin içerisinde başkalarının bulunma ihtimalinin de göz önünde tutulduğunu ifade etti.

Yangının saat 22.30'da kontrol altına alındığı, ancak bölgede bazı yerlere de sıçradığı belirtilerek, 3 polisin hafif yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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