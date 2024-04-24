ABD'nin yaptırım hedefindeydi: Netzah Yahuda Taburu Gazze'nin işgaline katıldı

İsrail ordusu, ABD'nin Filistinlilere karşı hak ihlalleri ve orantısız şiddeti nedeniyle yaptırım getirmeye hazırlandığı bildirilen Netzah Yahuda Taburu'nun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıya katıldığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı Netzah Yahuda Taburu'nun Gazze Kuzey Komutanlığı idaresinde Beyt Hanun'da "terör altyapısını yok etmek için nokta saldırısına" katıldığını belirtti.

Netzah Yahuda Taburu'nun katıldığı saldırılarda bölgede Filistinli silahlı gruplarla çatışma çıktığı, İsrail vatandaşı bedevi Salim el-Kreşat'ın öldüğü belirtildi.

GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ FİLİSTİNLİLERE YENİDEN TAHLİYE TEHDİDİ

Öte yandan, İsrail Ordusu Arapça Sözcüsü Avichai Adraey, X sosyal medya hesabından, Filistinlilere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesini terk etmeleri tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıları 200 gündür devam ediyor. Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometre karede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli ağır insanlık felaketi yaşıyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde İsrail'in kara işgali ve saldırılarını sürdürmekteki ısrarı, Hamas'ınsa kalıcı bir ateşkes talep etmesi müzakerelerin tıkandığı noktalar olarak gösteriliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü. Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli en az bir kere zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye bölen koridora yeni bir saldırı başlattığını açıklamıştı.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamlarının, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı başlatacakları söylemi tekrar ediyor.

NETZAH YEHUDA TABURU

Ultra-Ortodoks Yahudiler için oluşturulan Netzah Yehuda taburu üyelerinin tamamı erkeklerden oluşuyor.

Netzah Yehuda, Filistin karşıtı aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerden oluşan ve "Tepe gençliği" adıyla bilinen fanatik gençlerin katıldığı tabur olarak dikkati çekiyor.

İsrail ordusuna bağlı bu tabur, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı çok sayıda şiddet, hak ihlali ve orantısız güç kullanılan olaya karışmakla suçlanıyor.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde yer alan haberde, ABD'nin, Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle "Netzah Yehuda" taburuna yaptırım uygulamayı planladığı iddia edilmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant gibi isimler haberlerin ardından tabura yaptırıma izin vermeyeceklerini askerleri desteklediklerini açıklamıştı.

Netzah Yahuda taburu, 12 Ocak 2022'de Batı Şeria'da ABD vatandaşı Filistinli Ömer Esad'ı gözaltına aldıktan sonra fenalaştığı halde ölüme terk etmesi üzerine ABD'nin merceğine girmişti.

ABD vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma raporundaki "Netzah Yehuda" Taburu Komutanı ve olaya karışan birimden sorumlu diğer askerler hakkında disiplin cezası verilmesine rağmen Washington "bu davada kapsamlı bir ceza soruşturması ve tam hesap verebilirlik talep ettiğini" açıklamıştı.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, bu tabur, Filistinli sivillere karşı uyguladığı çok sayıda şiddet olayları nedeniyle Ocak 2023'te Batı Şeria'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne taşınmıştı.