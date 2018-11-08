ABD'nin YPG/PKK politikasında değişen bir şey yok

2008-2010 yıllarında ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Jeffrey, emekli olduktan sonraki dönemde, Washington'ın YPG/PKK politikasına karşı çıkmasıyla dikkati çekiyordu.

Jeffrey, mart ayında AA'ya verdiği bir röportajda, "Hiç şüphe yok ki PYD ve onun askeri kanadı olan YPG, ana örgüt PKK'nın unsurlarıdır ve genel anlamda onun kontrolü altındadır." ifadesini kullanmıştı.

Aynı dönemde Türk basınına verdiği bir başka demeçte Jeffrey, YPG'yle sık sık poz veren ABD'li askerleri de eleştirerek, politikaya nihai yön verenin onlar olmadığını vurgulamıştı.

Jeffrey'nin ağustos ayında Suriye Özel Temsilcisi olarak atanması, ABD'nin YPG/PKK politikasında değişiklik olabileceği beklentisini doğurdu.

Bu döneme kadar ABD'nin YPG/PKK yaklaşımını, sahada oldukça aktif olan DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk yönlendiriyordu.

McGurk, DEAŞ'ın doğduğu yıllarda, mücadeleyi Irak sahasında sürdürmeye odaklanmış, bu sırada örgütün Suriye'de yayılmasına ön ayak olmuştu. Böylece DEAŞ Suriye'de toplandıkça, YPG/PKK'ya DEAŞ ile mücadele bahanesiyle daha fazla destek verilmesinin de yolunu açmıştı.

McGurk, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgeye birçok ziyaret yaptı. Terör örgütü elebaşlarıyla poz verdiği ziyaretler, basına yansıdı.

YPG/PKK'yı ABD'nin Suriye politikasının omurgası olarak öncelediğini apaçık şekilde ortaya koyan McGurk, Ankara'daki rahatsızlık üzerine örgüte "SDG" adını yakıştırarak terörist niteliğine kılıf bulmaya çabaladı.

ABD, 2015'ten itibaren YPG/PKK'ya yardımlarını SDG kılıfı üzerinden ulaştırdı.

Jeffrey'in atanmasıyla, McGurk daha düşük profilde görev yapmaya başladı.

Türkiye, Ürdün ve İsrail'i kapsayan Ortadoğu turuna çıkan Jeffrey, ABD'nin Suriye politikasını aktif olarak yönlendirebileceği yönündeki beklentiyi yükseltti.

Ancak bu süre içerisinde, ABD'li yetkililer YPG/PKK işgalindeki Aynularab (Kobani), Münbiç, Deyrizor ve Rakka gibi yerleşimlere ziyaretlerde bulunmaya, YPG/PKK'lılarla görüşmeye devam etti.

ABD, Suudi Arabistan'ın YPG/PKK bölgesine hibe ettiği yüzlerce milyon doları memnuniyetle karşıladı.

Jeffrey bizzat kendisi geçen ay sonunda Münbiç'e giderek YPG/PKK'lılarla görüştü.

Son olarak ABD'nin PKK liderleriyle ilgili bilgi verene para ödülü kararının ardından da politikasında bir değişiklik olmadığı, Jeffrey'in dünkü açıklamasıyla tescillendi.

Jeffrey, dün düzenlediği telekonferansta, "PKK'ya ilişkin pozisyonumuz net. PKK'nın aksine YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Bunu hiçbir zaman yapmadık. Suriye'ye müdahale etmeden önce de yapmamıştık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, Jeffrey'e tepki olarak, "(ABD) PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladıkları PYD ve YPG'yi şimdi meşru, terörle ilgisi olmayan, PKK'dan ayrı bir örgüt gibi tanımlamaya çalışmaları bize sorarsanız beyhude bir çabadır." ifadesini kullanmıştı.