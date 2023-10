Abdullahiyan'dan İsrail'in saldırılarına tepki: Savaş arayışında olanlar için acı sonuçları olacaktır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ortak basın toplantısı düzenledi. Güney Afrika Cumhuriyeti ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistinlilere yönelik insani yardımların ulaştırılması değerlendirildi. Güney Afrika Cumhuriyeti ile uluslararası ve bölgesel konularda fikir birliğine sahip olduklarını kaydeden Abdullahiyan, mevkidaşı ile Gazze'ye yönelik saldırılar ve yardım konularını konuştuklarını söyledi. Abdullahiyan, İsrail'in bölgede ABD'nin 'vekil gücü' olarak bulunduğunu belirterek, "ABD Başkanı Biden, Tel Aviv'e giderek Hamas bahanesiyle Gazze'de hastaneleri, camileri, kiliseleri ve sivil yerleşim alanlarını bombalayan İsrail rejimine destek veriyor. Bu çok acı bir durum. Biden, Tel Aviv'de İsrail rejimine yüzlerce silah göndererek yardım edeceklerini açıklıyor. Bu, çok açık bir şekilde ABD'nin Filistinlilere karşı bir vekalet savaşı başlattığını gösteriyor" diye konuştu.

"BÖLGEDE HER AN HER ŞEY OLABİLİR"



Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını 'soykırım' olarak tanımlayarak, "Buradan açıkça ilan ediyorum, bugün bölge artık barut fıçısına dönmüş durumda. Soykırım devam etmesi ve Gazze halkının göçe zorlanması gibi yanlış adımların hem bölge hem de savaş arayışında olanlar için acı sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı. İsrail saldırılarının devam etmesi durumunda bölgede durumun kontrolden çıkacağı uyarısını yapan Abdullahiyan, "İsrail ve ABD'yi uyarıyorum, soykırıma ve savaş suçlarına devam ederlerse bölgede her an her şey olabilir ve durum kontrolden çıkabilir" dedi.

"İSRAİL, FİLİSTİNLİLER TARAFINDAN YOK EDİLECEK"



İran Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Tuğgeneral Abdülrahim Musevi ise, Tahran'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Hamas'ın düzenlediği El Aksa Tufanı Operasyonu'nun İran tarafından planlanmadığını belirterek, "Eğer bu bizim işimiz olsaydı İran-Irak savaşındaki herhangi bir askeri operasyonunuzun daha yeni bir versiyonu olarak gerçekleşirdi. İsrail, doğrudan Filistinliler tarafından ağır bir darbe aldı ve bunu sindirebilmiş değil. İsrail Filistinliler tarafından yok edilecek" ifadelerini kullandı.