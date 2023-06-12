ABD'ye 97 binden fazla Afgan'ın yerleştirildiği açıklandı

Blinken, 2021'de Afganistan'dan çekilme ve sonrasında Afgan gazi ve sivil vatandaşlarca kurulan "AfganEvac" koalisyonu üyeleriyle mutabakat metni imzalama töreninde bir araya geldi.

ABD askerinin Afganistan'da bulunduğu dönemde işbirliği yapan Afganlıların güvenli şekilde yeni bir yere yerleştirilmesi konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği sözün tutulduğunu söyleyen Blinken, toplamda "97 binden fazla Afgan'ın" ABD'ye yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Antony Blinken, AfganEvac koalisyonu ile Dışişleri Bakanlığı arasında mutabakat zaptının imzalandığı törende koalisyonun üyelerine, ABD'nin Afgan destekçilerine verdiği sözün yerine getirilmesi adına ortaya koydukları çabalar için teşekkür etti.

Blinken, ABD'nin Afganistan'da görevli "diplomat, asker yerel çalışan ve Afganistanlı ortakların" tahliye sırasındaki çalışmalarını "olağanüstü bir hizmet" ve "gurur verici" olarak tanımladı.

"Devletimiz, yerel ortaklarımız ve vatandaşlarımızın cömertliği sayesinde Eylül 2021'den bu yana 24 binden fazla Afgan'ı ABD'ye ve üç ülkeye yerleştirdik." diye konuşan Blinken, imzalanan mutabakat metninin daha fazla Afganlının getirilmesi ve ABD'deki sivil topluma uyum sağlayabilmesi çabalarını destekleyeceğini ifade etti.

Blinken, AfganEvac koalisyonundan bazı üyelere teşekkür belgesi takdim etti.

ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME ŞEKLİ ELEŞTİRİLERE YOL AÇMIŞTI



ABD'nin, 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki varlığı, 20 yılın ardından 31 Ağustos 2021'de askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasıyla sona ermişti.

Cumhuriyetçi Parti üyeleri, Ağustos 2021'de tamamlanan çekilme sürecinin "kaosa" dönüştüğünü ve Biden tarafından iyi yönetilemediğini iddia etmişti.

Biden yönetimi, 6 Nisan'da Kongre'ye sunduğu raporda, çekilme sırasında yaşanan aksaklıklarla ilgili eski ABD Başkanı Donald Trump'ı suçlamış, "Cumhuriyetçi yönetimin çekilmeye ilişkin bir planı olmadığını ve Biden'ın bu konuda kötü bir miras devraldığını" ileri sürmüştü.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, 8 Mart'ta Kongre'de yaptığı konuşmada, "Afganistan'da olan şey, federal hükûmetin her düzeyde sistemik bir çöküşü ve Biden yönetiminin hayret verici derecede bir liderlik başarısızlığıydı." ifadesini kullanmıştı.