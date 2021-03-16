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Dünya

ABD'ye çok sert tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorsanız, bela çıkarmayın

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 'Biden yönetimi huzur içinde uyumak istiyorsa, ilk etapta bela çıkarmayı bıraksın. Savaş tatbikatları ve düşmanlıkla asla diyalog ve iş birliği yapılamaz.' dedi.

star.com.tr16 Mart 2021 Salı 12:58 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 12:58
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Reuters muhabiri Josh Smith'e göre, Kim Yo Jong aynı zamanda komşu Güney Kore'de devam eden askeri tatbikatlara tepki gösterdi. Yo Jong, Seul'ün daha kışkırtıcı eylemlere başvurmaya cesaret etmesi halinde, kuzey-güney bölgesini dahi ortadan kaldıracak önlemler alınabileceğini söyledi.

Jong, 'Topraklarımızda barut kokusu yaymaya uğraşan ABD'deki yeni yönetime bir tavsiye. Gelecek dört yılda huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmaktan sakınsınlar.' dedi.

Kim Yo Jong'un askeri tatbikatlarla ilgili olarak, "Belki de bizden 'esnek bir anlayış' bekliyorlar ama bu gerçekten saçma, küstah ve aptalca. Savaş tatbikatları ve düşmanlıkla asla diyalog ve iş birliğine gidilemez.' dedi.

Kuzey Kore, simülasyon destekli eğitim formatındında gerçekleştirilen ve 18 Mart'a kadar sürmesi beklenen yıllık ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarının, uzun süredir durdurulmasını istiyor.

Seul ise Pyongyang'ın ortak askeri tatbikatlara karşı "akıllıca ve esnek bir yaklaşım" sergileyeceğini umduğunu duyurdu.

Güney Kore ve ABD, ilkbahar ve yaz aylarında yıllık askeri tatbikatlar ve yıl boyunca küçük tatbikatlar düzenliyor.

star.com.tr

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