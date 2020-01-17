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Dünya

İran'dan peş peşe tehditler: Amerika bu cevabı almazsa daha da küstahlaşır

ABD Merkez Komutanlığı, İran'ın ABD üslerine düzenliği füze saldırılarında 11 askerin yaralandığını teyit ederken, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ABD'nin bölgedeki tutumunu değiştirmemesi halinde daha sert misillemelerle karşılaşacağı tehdidinde bulundu. İran Savunma Bakanı Hatemi ise misilleme saldırıları ile ilgili, 'Bu cevabı almadığı takdirde, Amerika'nın daha da küstahlaşma ihtimali var.' dedi.

star.com.tr17.01.2020  09:51 - Güncelleme: 17.01.2020  09:51

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısı sonucu oluşan bilançoyu açıkladı. CENTCOM Sözcüsü, İran'ın yaptığı saldırıda 11 ABD askerinin yaralandığını ve beyin sarsıntısı belirtileri nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.

İran'ın Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Washington'un tutumunu devam ettirmesi halinde daha sert bir tepkiyle karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

Bakıri, İran Devrim Muhafızları'na (IRGC) bağlı, Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yapılan misilleme saldırılarının, Tahran'ın haklarını savunma kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Süleymani'nin tüm uluslararası yasalara aykırı korkak, insanlık dışı ve ahlaksızca yapılan bir saldırıda öldürüldüğünü söyleyen Bakıri, bölgedeki tüm çatışmaların sona ermesi için ABD'nin bölgeden çıkması gerektiği ileri sürdü.

BAKAN AKAR GÖRÜŞMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haberde Milli Savunma Bakanı Akar'ın İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarına da yer verildi.

Bakan Akar'ın bölgede barış ve istikrarı sağlamanın her iki ülkenin de çıkarına olduğunu ve sadece teröristlerin gerginlikten kazanç sağladığını belirttiği ifade edildi.

Akar'ın İranlı komutana, 'İstikrarı sağlamak için birlikte çalışmalıyız ve teröristlerin bölgede artan gerilim fırsatından yararlanmasına izin vermemeliyiz.' dediği belirtildi.

'ABD İRAN'IN FÜZE GÜCÜNE TESLİM OLDU'

İmam Ali askeri akademisinde subay adaylarına konyşan General Hatemi, Süleymani'nin öldürülmesi, İran'ın misillemeleri ve Ukrayna yolcu uçağının vurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'yi 'terör rejimi' olarak niteleyen Hatemi, İran'ın misilleme saldırıları ile ilgili, 'Amerika bu cevabı almadığı takdirde daha da küstahlaşma ihtimali var. Fakat İran’ın füze gücünü görünce, İran'ın kesin kararlığı karşısında teslim oldu.' dedi.

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