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Abe ve Pence'den Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesi için iş birliği kararı

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, iki ülke arasındaki ticari iş birliğini artırma ve nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Abe, Kuzey Kore'yi ve diğer konuları ele almak üzere Tokyo'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi.

Abe, görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Pence ile nükleer ve füze programlarından vazgeçmesi için Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının "tamamen" uygulanması gerektiği konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Japonya Başbakanı Abe, Japonya ve ABD arasındaki bağların gücüne vurgu yaparken, Pence de Hint-Pasifik bölgesi için örnek bir anlaşma olacak mal ve hizmet ticaretine ilişkin ikili anlaşmada karara varmak yönündeki umudunu ifade etti.

ABD'nin, Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik ve ekonomik baskıları sürdüreceğini kaydeden Pence, Hint-Pasifik ülkelerini, Kuzey Kore nükleer silahlardan tamamen arınana kadar baskı ve yaptırım uygulamayı sürdürmeye çağırdı.

ABD-Japonya ittifakının bölgenin barış ve refahının "köşe taşı" olduğunu belirten Pence, Japonya'nın sadece bir müttefik değil aynı zamanda bir dost olduğunu ancak Japonya'nın iki ülke arasındaki ticari dengesizliği gidermek daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Abe ve Pence, "serbest ve açık" bir Hint-Pasifik bölgesi stratejisini hayata geçirme yönündeki iş birliğini yeniden teyit etti.

İkili, enerji, altyapı ve bölge ülkelerine kredi sağlama konularındaki iş birliğini artırmada da mutabık kaldı.

Abe ve Pence'in Singapur'daki 33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne ve Papua Yeni Gine'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

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