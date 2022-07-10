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Dünya

Abe'nin katil zanlısı bomba yapmaya çalıştığını itiraf etti

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısı polisteki ifadesinde bomba yapmaya çalıştığını itiraf etti.

IHA10 Temmuz 2022 Pazar 09:12 - Güncelleme:
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Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin polisteki ifadesinde, kullandığı silahı birbirine bantla yapıştırılmış 2 borudan yaptığını ve 6 borudan meydana gelen daha ölümcül bir versiyonunu da ürettiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca "bomba yapmaya çalıştığını" itiraf eden zanlının, Abe'yi önceki seçim konuşmalarında da öldürme niyetiyle takip ettiği ancak eylemi gerçekleştirecek fırsatı bulamadığı belirtildi. Zanlının beyanlarından yola çıkan polis ekipleri, Yamagami'nin "kasıtlı olarak mümkün olan en ölümcül ateşli silahı yapmaya çalıştığı" ihtimali üzerine yoğunlaştı.

ESKİ JAPONYA BAŞBAKANI ABE'NİN CENAZESİ TOKYO'YA GETİRİLDİ

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yapmak üzere bulunduğu Nara kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi ülkenin başkenti Tokyo'daki evine getirildi. Nara'daki hastaneden dün ayrılan cenaze aracı Abe'nin naaşını Shibuya semtindeki ikametine ulaştırdı. Abe için Salı günü yakınları ve ailesinin katılacağı bir cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

DÜNYAYI ŞOKE EDEN SUİKAST

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Dünyayı şoke eden suikastın zanlısının annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe'ye saldırı gerçekleştirdiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

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