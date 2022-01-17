İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2022 Pazartesi / 14 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5154
  • EURO
    15,4305
  • ALTIN
    790.785
  • BIST100
    2101.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Abu Dabi'de şüpheli İHA saldırısında 3 kişi öldü
Dünya

Abu Dabi'de şüpheli İHA saldırısında 3 kişi öldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polisi, Abu Dabi'de düzenlenen şüpheli İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 13:20 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:48
ABONE OL

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi'deki Musaffah bölgesine İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedildi.

Abu Dabi polisi, söz konusu şüpheli İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlama sonrasında, BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı yakınında yangın çıktığı aktarıldı.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurdu.

  • Abu Dabi
  • drone saldırıları
  • patlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.