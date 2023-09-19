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Dünya

AB'ye bir rest daha: Bizim için anlamını yitirecek

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesic, ülkesinin 2030'a kadar Avrupa Birliği (AB) üyesi olamaması durumunda, AB'nin kendileri için anlamını yitireceğini söyledi.

AA19 Eylül 2023 Salı 16:39 - Güncelleme:
AB'ye bir rest daha: Bizim için anlamını yitirecek
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Nesic, AB Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Johann Sattler ile başkent Saraybosna'da bir araya geldi.

Bakan Nesic ve Sattler, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sattler ile düzensiz göçle mücadele konusunda konuştuklarını kaydeden Nesic, "2030'a kadar AB üyesi olmazsak, AB bizim için anlamını yitirecek. Bu, tüm yetkililerimizin açık bir mesajı olmalıdır. Bana 'Bu bir süreç' diyorlar. Bunun bir süreç olduğuna katılıyorum ancak her sürecin bir sonu vardır. AB'ye giden yolumuzun da olumlu bir sonu olmalıdır." diye konuştu.

Nesic, düzensiz göç konusunda Bosna Hersek'ten sınırlarını korumasını ve kolektif güvenliğin bir parçası olmasını isteyen AB'nin de Bosna Hersek'in Birliğe tam üyelik arzusunu anlaması gerektiğini kaydetti.

"Vatandaşlarının can güvenliğini korumayı bildiklerini, kimsenin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceklerini" ifade eden Nesic, "Bugün, burada AB'ye yardım ediyoruz, AB'nin de üyelik yolculuğumuzda bize yardım etmesini bekliyoruz." dedi.

Sattler, düzensiz göçle mücadeleye değinerek "Bu bizim ortak görevimizdir. Elbette daha büyük yük taşıyan birçok AB üyesi var. Bu ortak bir görevdir ve bunun üzerinde birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek, 15 Aralık 2022'de "aday ülke" statüsü alarak AB üyelik sürecinde önemli bir adım atmıştı.

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