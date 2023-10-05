AB'ye Karabağ sorusu: 30 yıl boyunca neden sessiz kaldınız?

Michel, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinin yapıldığı İspanya'nın Granada kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan televizyonu İTV'nin Haber Müdürü Fikret Dolukhanov, Michel'e, Ermenistan'ın 1990'lı yılların başında Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgali nedeniyle 1 milyon Azerbaycanlının yerinden edildiği döneme atıfta bulunarak "AB'nin neden 30 yıldır sessiz kaldığını, şimdi Ermenistan adına konuşur olduğunu ve bundan sonra tarafsız bir arabulucu rolü oynayıp oynayamayacağı" sorusunu yöneltti.

Michel, AB'nin "30 yıldır neden sessiz kaldığına" ilişkin soruya yanıt vermezken arabuluculuk sorusuyla ilgili ise "Evet, AB tarafsız bir arabulucudur çünkü bizim gizli gündemimiz yok." dedi.

AB'nin hedefinin bölgede refah, istikrar, güvenlik ve bağlantılılığı sağlamak olduğunu anlatan Michel, AB'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasında 3 yıl önce arabuluculuğa başladığını belirtti. Michel, mayın haritaları ve alıkoyulanların takası, sınır belirme için kurulan ortak komisyonlar gibi somut konularda ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

AB Konseyi Başkanı, "Biz çok samimiyiz. Biz çok dürüstüz. Daha fazla diplomatik çabaya ihtiyaç olduğunu da anlıyoruz. Bugün de Ermenistan Başkanı ile bu nedenle görüştük." diye konuştu.

4'LÜ GÖRÜŞME YAPILDI



Öte yandan AST marjında AB Konseyi, Ermenistan, Fransa ve Almanya liderleri bir araya geldi.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in katılmama kararı üzerine, geçen seferin aksine 4'lü formatta yapılan toplantının ardından ortak açıklama yapıldı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ortak bildirisinde Ermenistan'ın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığına olan bağlılık vurgulandı.

Liderler, AB-Ermenistan ilişkilerinin güçlendirilmesi, Karabağ'dan göç kapsamında Ermenistan'a insani yardımların artırılması, Karabağ Ermenilerinin geri dönüş hakkının korunmasında mutabık kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın normalleşme sürecine desteklerini vurgulayan liderler, sınır belirleme çalışmalarının acil olarak ilerletilmesi, alıkoyulanların karşılıklı iadesi, akıbeti bilinmeyenler ve mayın temizleme dosyalarında ilerleme sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Bildiride, "(Liderler) Michel'in 14 Mayıs ve 15 Temmuz 2023 tarihli açıklamalarında belirtildiği üzere, Ermenistan (29,800 km2) ve Azerbaycan'ın (86,600 km2) egemenliklerinin, sınırlarının dokunulmazlığının ve toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması temelinde, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik tüm çabalara bağlılıklarını sürdürmektedirler." ifadesi yer aldı.



Liderler ayrıca Ermenistan-Türkiye sınırının yeniden açılması çağrısında bulundu.