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Dünya

Acı bilanço! Libya'daki sel felaketinde can kaybı yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın doğusunda 10 Eylül'de yaşanan sel felaketi nedeniyle 4 bin 255 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
Acı bilanço! Libya'daki sel felaketinde can kaybı yükseldi
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre, yerel yetkililer, BM ve diğer yardım kuruluşlarının ortaklaşa çalışmalarıyla felaketten sonraki ilk iki haftada 125 binden fazla kişiye ulaşıldı.

Selden 250 bin kişi etkilendi, 40 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 4 bin 255 kişi yaşamını yitirdi.

Yardım ekipleri 452 kişiyi kurtardı, 8 bin 540 kişi hala kayıp durumda.

İnsani yardım kuruluşları, okulların yakında yeniden açılabilmesi, hasar gören yerlerin onarılması ve temizliği için yürütülen çalışmalara destek verdi.

Felaketten etkilenenlerin güvenli içme suyu, psikolojik destek ve kronik hastalıkların tedavisine yönelik ilaçlara erişimi arttı.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel Fırtınası" 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

  • Libya sel felaketi
  • doğu Libya
  • BM açıklaması

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