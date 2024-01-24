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Dünya

Açıkça tehdit etti: Geri adım atmazlarsa bedelini tüm Lübnan öder

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran İsrail, Lübnan Hizbullahı ile de sürekli çatışma halinde. Konu hakkında açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın çatışmalardan geri adım atmaması halinde bunun bedelini tüm Lübnan'ın ödeyeceğini belirtti.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 22:13 - Güncelleme:
Açıkça tehdit etti: Geri adım atmazlarsa bedelini tüm Lübnan öder
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İsrail Dışişleri Bakanlığından, Katz ile İsrail'e resmi ziyarette bulunan İngiliz mevkidaşı David Cameron görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail Dışişleri Bakanının, "İran'a ve bölgede uzanan kollarına karşı hamle yapmaktan çekinmeyeceğiz. Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek." ifadelerine yer verildi.

Katz, İsrail'in "Hamas'ı yok etmek ve İsrailli esirlerin tamamının geri getirilmesi konusunda kararlı" olduğunu yineledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Katar'a yapacağı ziyaret öncesinde İsrailli esirlerin serbest bırakılması için nüfuzunu kullanmasını talep eden Katz, mevkidaşından Katar'a bu konuda çabalaması için baskı yapmasını istedi.

Katz ve Cameron'un Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle de görüştükleri kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Cameron ile Batı Kudüs'teki ofisinde görüştüğü bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın bu hafta bölgedeki üst düzey liderlerle yürüteceği temaslarda Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması, esirlerin serbest kalması ve sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese ulaşılmasına odaklanacağı belirtilmişti.

Açıklamada, Cameron'ın İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüşerek Gazze'ye insani yardımların hızla önemli ölçüde artırılması çağrısında bulunacağı ve ülkesinin, yüksek sivil kayıp sayısından duyduğu endişeyi ileteceği kaydedilmişti.

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