05 Ekim 2020 Pazartesi 16:52 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 17:17

Danimarka, sığınmacılarla ilgili tartışmalı bir karar taslağıyla daha gündemde.

2015 yılı sonunda ülkedeki sığınmacıların ziynet eşyasına el koyulmasını yasalaştıran ülke,,

Bu kez de geri göndermeye çalıştığı sığınmacılar için tepki çeken yasa tasarısı hazırladı.

Danimarka Göç ve Uyum Bakanlığı, binin üzerinde sığınmacının kişisel verilerini mercek altına alacak. Tasarı yasalaşırsa, sığınmacıların temel kişisel hakları çiğnenecek.

7 maddelik tasarıya göre, Geri Gönderme Merkezleri'ndeki sığınmacıların kimlik tespiti yapılacak.

Cep telefonlarındaki bilgiler incelenecek.

Bu merkezlere, mazeretsiz 3 gün gelmeyen sığınmacıların odaları 1 hafta içinde boşaltılacak.

İlk mülteci başvuruları reddedilen sığınmacılarla pazarlık yapılacak.

24 bin 400 liraya eşdeğer bir tutar karşılığında, sığınmacılara evlerine dönmeleri teklif edilecek.

Bunu kabul etmeyenlerin eğitim, çalışma ve iş kurma hakları kısıtlanacak.

Dahası geri gönderme masrafları sığınmacıya ödetilecek.

Tasarının, kabulüne kesin gözüyle bakılıyor.