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Adayı halkıyla Çin’e kiraladılar

Japonya’nın Pasifik’e hükmetmesinin ardından Birleşik Krallık için stratejik bir karargah işlevi gören Tulagi adasının Çin’e kiralandığı ortaya çıktı.

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Amerikan New York Times gaztesinin haberine göre, Solomon Adaları hükümeti, Çin Komünist Partisi’yle örtük bir bağı olan Pekin merkezli bir şirkete tüm ada ve çevresindeki taşınmaz mülkleri kiraladı. Kendilerine haber vermeden gerçekleşen anlaşmayı basından öğrenen Tulagi sakinlerini şaşkına döndü. Pekin’in Güney Pasifik’teki siyasal arzuları, adayı askeri bir üsse çevirmek istediğini gösteriyor. Canterbury Üniversitesi’nde Anne-Marie Brady New York Times’a verdiği demeçte “Çin, Güney Pasifik’teki ordu varlıklarını artırıyor” dedi.  

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