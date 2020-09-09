AA 09 Eylül 2020 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 15:39

Aliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin eşi görülmemiş bir seviyede olduğunu, tarihin hiçbir aşamasında iki ülkenin birbirine bu kadar yakın olmadığını söyledi.

İki ülke liderlerinin birbirlerini sadece dost olarak görmediklerini, kardeş olduklarını da beyan ettiklerini hatırlatan Aliyev, bu dostluk ve kardeşliğin birçok ülkeyi endişelendirdiğini kaydetti.

Adil Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerini hatırlatarak, "Bu, dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacaktır. Ortak pozisyonumuz var ve bunu söylemekten çekinmiyoruz. Türkiye'nin dostlarını dostumuz, düşmanlarını da düşman kabul ettiğimizi tüm dünyaya açıkça ilan ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin her durumda Azerbaycan'ın yanında olduğunu dile getiren Aliyev, iki ülke ordularının gerçekleştirdiği ortak tatbikatların Azerbaycan ordusunu güçlendirdiğini kaydetti.

Aliyev, bugün en güçlü askeri örgütün NATO, Türkiye'nin de NATO'nun lider ülkesi olduğunu ifade ederek, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatlarının bu açıdan da önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin Azerbaycan'a gösterdiği kardeşliğe zamanında cevap vermeleri gerektiğini ve verdiklerini ifade eden Aliyev, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akdeniz'deki olayları yakından takip ediyoruz. Yunanistan'ın da Ermenistan gibi önyargılı bir tutum sergilemesinden üzüntü duyuyoruz. Sadece neler olup bittiğini izlemiyoruz, her zaman Türkiye'nin yanında olduğumuzu tüm dünyaya anlatıyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeni atanan Yunanistan Büyükelçisi'ne bu tutumu iletmesi ve Türkiye'nin yanında olduğumuzu açıklaması sadece Yunan tarafına değil tüm dünyaya açık bir mesajdı. Dünyanın Türk'ün gücünü yeniden görmesinin zamanı geldi."