İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7163
  • EURO
    7,5133
  • ALTIN
    375.752
  • BIST100
    108265
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Af Örgütü, BAE'de Kovid-19'un yayıldığı cezaevlerindeki tutukluların durumundan endişeli
Dünya

Af Örgütü, BAE'de Kovid-19'un yayıldığı cezaevlerindeki tutukluların durumundan endişeli

Uluslararası Af Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayıldığı cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarından endişe duyulduğunu belirterek, Abu Dabi yönetimine 'şeffaflık' çağrısında bulundu.

AA02 Haziran 2020 Salı 17:20 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 17:20
ABONE OL

Uluslararası Af Örgütü'nün twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vakalarının yayıldığı El-Vasba Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmed Mansur, Abdullah eş-Şemsi, Abdurrahman Şoman ve Ahmed Sobeh'in sağlık durumlarından büyük endişe duyulduğu ifade edildi.

Cezaevine ziyaretçi kabul edilmediği, tutuklu ve hükümlülere telefon izni de verilmediği aktarılan açıklamada, BAE yönetiminin cezaevlerindeki insanların durumları hakkında şeffaf olması gerektiği vurgulandı.

Sağlık durumundan endişe edilen isimler arasında sıralanan Ahmed Mansur, Mart 2017'de "ulusal birliğe zarar verecek bilgileri sosyal medyada paylaştığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ödüllü insan hakları aktivisti olan Mansur, 27 Mayıs 2018'de 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

68 yaşındaki adam kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına rağmen Kovid-19'u atlatmayı başardı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.