AFAD duyurdu: Yunanistan'da deprem
AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.26'da merkez üssü Yunanistan'ın Florina kenti olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 07.52'de ise Yunanistan'ın Karditsa bölgesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
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