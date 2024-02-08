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Dünya

AfDB'den Nijerya'ya 540 milyon dolarlık destek

Afrika Kalkınma Bankasının (AfDB), tarım alanında kalkınması için Nijerya'ya 540 milyon dolar destek sağlayacağı bildirildi.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 01:34 - Güncelleme:
AfDB'den Nijerya'ya 540 milyon dolarlık destek
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AfDB Sözcüsü Banji Oyelaran-Oyeyinka, yaptığı açıklamada, AfDB'nın Nijerya'da Özel Tarımsal Sanayi İşleme Bölgelerinin (SAPZs) geliştirilmesini başlatmak üzere ülkenin 7 eyaletine 540 milyon dolar aktaracağını belirtti.

Oyelaran-Oyeyinka, SAPZs projesinin ticari tarım ve gıda işleme potansiyelinden yararlanarak kırsal alanları ekonomik merkezlere dönüştürmeyi amaçladığını kaydetti.

AfDB'nın birincil hedefin Nijerya'da kapsayıcı ve sürdürülebilir tarımsal-endüstriyel kalkınmayı desteklemek olduğunu aktaran Oyelaran-Oyeyinka, bu fonla ülkenin gıda güvensizlikle mücadelede yardımcı olacağını ifade etti.

  • Nijerya tarımı
  • AfDB destek
  • kalkınma finansmanı

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