Afgan hükümetiyle Taliban Moskova´da bir araya gelecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani´nin, Moskova´da düzenlenecek ve Taliban´ı temsil edecek bir heyetin de katılacağı barış görüşmelerine kendi temsilcilerini göndermeyi kabul ettiğini açıkladı.
- DHA
Bakanlığı'n yazılı açıklamasında, 9 Kasım'da Moskova'da düzenleneceği kesinleşen barış görüşmeleri için, "Bu, Taliban'ın Doha'daki siyasi bürosundan bir heyetin katılacağı ilk üst düzey uluslararası toplantı olacak" denildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Hindistan, İran, Pakistan, Çin, ABD, Türkmenistan ve Kazakistan'ın da dahil olduğu pek çok ülkenin temsilcilerinin de görüşmelere çağrıldığını duyurdu.
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