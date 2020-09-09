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Dünya

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih'in araç konvoyuna yönelik başkent Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 08:31 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 08:42
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İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, saldırının Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in makam aracının, Kabil'in Taimani bölgesinden geçtiği sırada düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in elinden yaralanarak kurtulduğunu ifade eden Aryen, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "saldırıda elinden yaralandığını ve böylesi saldırıların mücadelesine engel olamayacağını" kaydetti.

Saldırının şiddetiyle çevredeki binaların camları kırılırken, olay yerine giden tüm caddelere trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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