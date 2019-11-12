Afganistan hava saldırısında yanlışlıkla kendi askerlerini vurdu
Afganistan'ın Logar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla askerlerin vurulduğu bildirildi.
- AA
Logar polis yetkilileri, Logar'ın Pul-i Alem şehrinde Taliban'a yönelik hava saldırısında askerlerin yanlışlıkla vurulduğunu, dört askerin öldüğünü, altısının yaralandığını belirterek konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Hava saldırısının, Afgan kuvvetleri mi yabancı güçler tarafından mı gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.
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