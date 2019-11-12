Logar polis yetkilileri, Logar'ın Pul-i Alem şehrinde Taliban'a yönelik hava saldırısında askerlerin yanlışlıkla vurulduğunu, dört askerin öldüğünü, altısının yaralandığını belirterek konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hava saldırısının, Afgan kuvvetleri mi yabancı güçler tarafından mı gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.