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Dünya

Afganistan hükümeti Taliban'a ateşkes teklifini yineledi

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, Taliban'ın Afganistan hükümetiyle doğrudan barış görüşmelerine başlaması için önce ateşkes yapması gerektiğini söyledi.

AA18.01.2020  16:32 - Güncelleme: 18.01.2020  16:32

Sıddıki, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, ABD temsilcisi ve Taliban yetkilileri arasında halihazırda Katar'da barış görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Görüşmede henüz ateşkes konusunda kesin bir karar alınmadığını ifade eden Sıddıki, görüşmenin sonucunda ateşkes kararı beklediklerini kaydetti.

Sıddıki, Afganistan hükümetinin barış görüşmeleri konusundaki en önemli şartının görüşmeler başlamadan önce ateşkesin yapılması olduğunu vurguladı.

Taliban ateşkes yapmayı kabul etmediği sürece barış görüşmelerinin sonuç vermeyeceğini dile getiren Sıddıki, şiddetin azaltılması konusunun kimsenin kabulü olmadığının altını çizdi.

Geçen sene başlayan ve halen devam eden ABD-Taliban barış görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Afganistan hükümetiyle Taliban'ın doğrudan müzakereye başlaması bekleniyor.

- TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD temsilcisiyle Taliban yetkilileri arasında Katar'da devam eden barış görüşmelerinin çok iyi ilerlediğini bildirdi.

Şahin, devam eden görüşmede, ABD-Taliban arasındaki barış görüşmeleri anlaşma metninin imzalanması ve imza töreninin nasıl yapılacağı konusunun da ele alındığını aktardı.

- TRUMP MÜZAKERELERİ DURDURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine durdurmuştu.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri Taliban'ın, elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.

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