'Afganistan için barış müzakereleri hiç bu kadar gerçekçi olmamıştı'

Afganistan Birleşmiş Milletler Barış Misyonu Başkanı Tadamichi Yamamoto BM Güvenlik Konseyi'ne dün verdiği brifingde, son aylarda gerçekleşen bazı gelişmeleri işaret ederek, Afganistan'daki 17 yıllık çatışmaya yönelik anlaşmalı bir çözümün hiçbir zaman şimdi olduğundan daha gerçekçi olmadığını söyledi.

BM Misyonu Şefi Yamamoto, bu gelişmelerin ülkenin eski yöneticileri olan Taliban ile uzun süreli terör kampanyasının sona erdirilmesi için görüşecek bir ekibin atanmasını ve önemli uluslararası ortakların son girişimleriyle birlikte geniş bir yelpazede siyasi görüşleri temsil eden bir barış danışma kurulunun duyurulmasını içerdiğini ifade etti. Yamamoto, eldeki kritik görevin ana aktörlerin pozisyonlarını formüle etmeleri için siyasi alan sağlamak olduğunu sözlerine ekleyerek, "Bir sonraki adım, Hükümet ve Taliban temsilcilerinin görüşmelerde bulunması ya da en azından arabuluculuğun görüşmelerle ilgili görüşmeler olarak adlandırılmasının resmen başlatılmasıdır" dedi.

Mevcut ivmenin partileri bir araya getireceği ve barışçıl bir çözüme doğru nasıl ilerleyebileceklerini keşfetmelerine olanak tanıyacağı umudunu dile getiren Yamamoto, "Afganistan'ın barışçıl bir geleceği için bu fırsatların yerine getirilmesi ve risklerin yönetilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Yamamoto, bölgedeki ülkeleri Afganistan halkının görüşmeler yoluyla iç farklılıklarını çözmesine izin verecek barış görüşmelerine elverişli bir ortam oluşturmak için katkıda bulunmaya çağırarak, "Bölgesel aktörler ve komşuların da dahil olduğu tüm uluslararası çabalar, Afganistan tarafından yürütülen ve Afganistan'ın barış çabalarıyla uyumlu olmalı" dedi