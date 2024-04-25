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Dünya

Afganistan komşularını DEAŞ'a destek vermekle suçladı

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, komşu 3 ülkenin terör örgütü DEAŞ'a imkan sağladığını söyledi.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 19:45 - Güncelleme:
Afganistan komşularını DEAŞ'a destek vermekle suçladı
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Afgan basınında yer alan haberlere göre, başkent Kabil'de İkinci Afgan-Kazak Fuarı'nın açılışında konuşan Muttaki, Afganistan'da meydana gelen terör saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Komşu 3 ülkenin Afganistan'da ve bölgede terör örgütü DEAŞ'a destek verdiğini savunan Muttaki, ülkelerden birinin DEAŞ'a insan gücü sağladığını, diğerinin eğitim verdiğini, ötekisinin ise teröristlere lojistik sağladığını ileri sürdü.

Afganistan'da meydana gelen 10 terör saldırısının "Afganistan dışında" planlandığı iddiasında bulunan Muttaki, bu ülkelerden Afganistan'a zarar vermeyi bırakmasını istedi.

Muttaki, söz konusu ülkelerin isimlerini açıklamadı.

Bazı Afgan medya organlarında, Muttaki'nin Tacikistan, Pakistan ve İran'ı kastettiği iddiaları yer aldı. Muttaki'nin, Tacikistan'ı DEAŞ'a insan gücü sağlamakla, Pakistan'ı eğitim vermekle ve İran'ı ise lojistik desteği temin etmekle suçladığı ileri sürüldü.

  • Afganistan
  • Dışişleri Bakanı
  • Terör örgütleri
  • deaş

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