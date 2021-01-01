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Dünya

Afganistan Sağlık Bakanı Osmani görevinden alındı

Afganistan Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı Ahmed Cevad Osmani'yi görevden aldı.

AA01 Ocak 2021 Cuma 14:48 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 14:48
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Sağlık Bakanı Osmani, basına yaptığı açıklamada, istifa etmediğini, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kendisini görevden aldığını belirtti.

Osmani, Milli Meclisin oyuyla bakanlık koltuğuna geldiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Gani'nin yaptığı işlemin kanuna aykırı olduğunu savundu.

Bakanlıktan 4 personelin rüşvet suçundan gözaltına alınmasının, görevden alınmasına gerekçe gösterildiğini ifade eden Osmani, böyle bir görevden alınma olayının kabul edilebilir olmadığını ileri sürdü.

Afganistan Başsavcılığı, 28 Aralık'ta Sağlık Bakanlığı'nda çalışan 4 personelin rüşvet suçundan gözaltına alındığını açıklamıştı.

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