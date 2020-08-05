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  • Afganistan Sağlık Bakanı Osmani, ülke genelinde koronavirüsün 10 milyon kişiye bulaştığının tahmin edildiğini açıkladı
Dünya

Afganistan Sağlık Bakanı Osmani, ülke genelinde koronavirüsün 10 milyon kişiye bulaştığının tahmin edildiğini açıkladı

Afganistan Sağlık Bakanı Ahmad Cevad Osmani, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 10 milyon kişiye bulaştığının tahmin edildiğini açıkladı. Osmani, Kovid-19'un olası ikinci dalgası konusunda halkı uyardı.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:32 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:32
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Bakan Osmani, düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütünün desteğiyle ülke genelinde yeni bir araştırma yaptıklarını söyledi.

Araştırmaya göre, ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısının yaklaşık 10 milyon olduğunun tahmin ediliğini ifade eden Osmani, bunun ülke nüfusunun yüzde 31,5'ine tekabül ettiğini belirtti.

Osmani, çoğu çocuk, Kabil nüfusunun yarıdan fazlasında bu hastalığın görüldüğünün tahmin edildiğini kaydetti.

Küçük şehirlere göre büyük kentlerde Kovid-19 vakasının daha fazla olduğunu dile getiren Osmani, ülkede artık salgının kontrolden çıktığını vurguladı.

Osmani, Kovid-19'un olası ikinci dalgası konusunda halkı uyardı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde Kovid-19 yüzünden şu ana kadar 1288 kişi hayatını kaybetti.

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