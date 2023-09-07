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Dünya

Afganistan tarımında TİKA imzası

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan'da tarım altyapılarının desteklenmesi amacıyla Kunduz vilayetinde tarımsal eğitim ve uygulama seraları kurdu.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
Afganistan tarımında TİKA imzası
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Seraların açılış törenine Kunduz Tarım İl Müdürü Mevlevi Amanullah Hasan, TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Mikail Taşdemir ve diğer yetkililer katıldı.

Törende konuşan Kunduz Tarım İl Müdürü Hasan, kurulan seralarla özellikle Kunduz bölgesinde tarımsal altyapıya ciddi destek sağlayacağını söyledi.

Uygulamalı seralarda kendi ziraat müdürlüklerinin bitki ve sebze çeşitliliğinin artırılmasının yanında, kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin bu seralarda eğitilmelerine imkan sağlayacağını ifade eden Hasan, damla sulama imkanı sunan seraların geleneksel tarım yapan çiftçilere model oluşturacağını belirtti.

TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Taşdemir de Afganistan ekonomisinin yüzde 70'inin tarım ve hayvancılığa dayandığını, bu kapsamda tarımsal faaliyetlere destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

Afganistan ve Türkiye'nin iki dost ve kardeş ülke olduğunu ve kardeşlik ilişkisinin asırlara dayandığını dile getiren Taşdemir, Türkiye'nin dost ve kardeş elinin her zaman Afganistan halkına uzandığını vurguladı.

Taşdemir, diğer sektörlerde olduğu gibi tarımsal altyapıların iyileştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında kurulan uygulamalı seraların, yılın her ayında bitki ve sebze yetiştirilmesine imkan sağlayacağının altını çizdi.

Sulama sorunu olan bölgelerde damla sulama sistemi ile çalışan seralarda ihtiyaç duyulan suyun hem ekonomik hem de susuzlukla mücadele eden tarım çiftçilerine yeni modern tarımsal üretim olanağı sunacağını aktaran Taşdemir, kurulan bu seralar vasıtasıyla damla sulama sistemi ile tonlarca suyun da tasarruf edileceğini sözlerine ekledi.

  • tarım eğitimi
  • tarımsal altyapı
  • Kunduz vilayeti

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